شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والبيئة يفتتحان خلية دفن جديدة للمخلفات الخطرة في الإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، غدا الخميس، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة ١٧ مليون جنيه.

يشار إلى أن المحافظة قامت بتجهيز مركز الناصرية للمخالفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.