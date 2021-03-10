شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 ألف قطعة كمامة مجهولة قبل طرحها بالأسواق في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 21 ألف قطعة كمامة و90 لتر من الكحول مجهول المصدر داخل مخزن بدون ترخيص قبل طرحها بأسواق الإسكندرية

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن مستلزمات طبية «بدون ترخيص»، لحيازته كميات من مستلزمات التعقيم والكمامات مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 21٫000 قطعة كمامة وكمية قدرها 90 لتر كحول مطهر بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات