شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه بتنفيذ إزالة مخالفات البناء بشكل فوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة ، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ، وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين.

وبناءًا علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرَفت رئاسة مركز ومدينة دسوق ، علي استمرار التصدي لمخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدسوق، حيث تم التصدي بمصادرة 3 آلاف طوبة تم تشوينها امام برج مخالف بغرض استكمال الأعمال، كما تم إزالة تعدى على أرض املاك الدولة "ولاية السكة الحديد"، علي مساحة 253م2، عبارة عن حفر وتشوين رمال بغرض عمل حمام سباحة، حيث تم ردم الحفر ومصادرة الرمال المشونة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وجَّه محافظ كفر الشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

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ازالات