شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تواصل تسجيل طلبات المواطنين راغبي تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الصحة في شمال سيناء تسجيل طلبات الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا لجميع مواطنى المحافظة وذلك بمركز التطعيم داخل مستشفى العريش العام

وأشار الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء في بيان، الأربعاء، إلى انتظام الحصول على لقاح كورونا وكذا استمرار العمل في تسجيل طلبات المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح كورونا وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك أو مركز التطعيم في مستشفى العريش مؤكدًا على مجانية التسجيل والحصول على لقاح كورونا وأن اللقاح آمن وليست له أية آثار سلبية أو خطورة على المتلقى، حيث تم تجهيز غرفة لمتابعة الشخص فيها بعد التطعيم لمدة نصف ساعة لملاحظة حالته، وتتم متابعته أسبوعيًا بعد ذلك، ولم يظهر أى شىء على المتلقين حتى الآن.

من جانبه، أكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي أنه يتم حاليًا تكثيف التوعية ومناشدة المواطنين للمبادرة الى التسجيل بمركز التطعيم لحجز لقاح كورونا لضمان الحماية من الإصابة بفيروس كورونا خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني بالوزارة www.egcovac.mohp.gov.eg أو زيارة مركز التطعيم بمستشفى العريش العام للمساعدة على التسجيل لمن لم يتمكن من التسجيل بنفسه وأنه للمزيد من المعلومات والاستفسار يمكن الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥

يذكر أنه قد بدأ التسجيل الأسبوع الماضي، كما شهد المحافظ توزيع الدفعة الأولى من لقاح كورونا على المستحقين في مستشفى العريش العام