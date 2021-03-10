شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ تتقدم ١٠ مراكز في تصنيف التايمز البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الأربعاء تقدم الجامعة 10 مراكز في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات وفقا لتصنيف التايمز للجامعات في بلاد الاقتصاديات الناشئة Economies Emerging لعام 2021م ،حيث احتلت جامعة كفرالشيخ المركز «165» حيث يتضمن التصنيف على مؤشرات للأداء في خمسة مجالات: التدريس «بيئة التعلم»، البحث «الحجم والدخل والسمعة»، الاستشهادات «تأثير البحث»، النظرة الدولية «الموظفون والطلاب والبحث، ودخل الصناعة "نقل المعرفة".

وأشاد دسوقي بالإنجاز الجديد الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف الدولي «التايمز البريطاني» مؤكدا إهتمام الجامعة بتطوير منظومة التعليم والتعلم والبحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن هذا التصنيف يعد اعترافا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وهو مجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا بالجامعة.

كما أكد رئيس جامعة كفرالشيخ على تعظيم الإستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية المعتمدة وتحت الإعتماد والمؤهلة للإعتماد بالجامعة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية وإستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية.