شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 161 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل مصري بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية في الرياض، في الحصول على المستحقات المتأخرة لورثة العامل عادل.ي.ر.ح، والذى كان يعمل بإحدى شركات المياه والطاقة المحدودة بالرياض، وبلغت 38 ألفا و888 ريال سعودي، ما يوازي 161 ألفا و385 جنيها مصرياً تقريبا.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الوزير محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بمتابعة المستحقات المتأخرة لورثة العامل المذكور لدى إحدى شركات المياه والطاقة المحدودة بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

من جانبه، تواصل الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، مع الشركة لتصفية مستحقات العامل المتوفى وديا، والتى أبدت موافقتها على التسوية وبلغ إجماليها 38888 ريال ، وتم إيداع المبلغ بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض تمهيدا لتحويله إلى ورثة المتوفى بمصر، وتم تسليم مخالصة بمستحقات العامل لدى الشركة لمكتب التمثيل العمالي بالرياض.