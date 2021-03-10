شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم يواصل تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم ، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من كليات الجامعة شملت كليات الآداب والهندسة والعلوم، بحضور الدكتور أحمد عبدالسلام، عميد كلية الآداب، والدكتور شريف العطار، عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكليات، وذلك للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات الطبية وتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي.

كما قام بزيارة اللجان الخاصة ومركز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والاطمئنان على الطلاب وتلبية متطلباتهم وتوفير كافة الخدمات لهم أثناء تأدية الامتحانات.