شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكافئ رئيسة الوحدة المحلية بقرية الودى بمركز الصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشجيعا للقيادات النسائية، كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيسة الوحدة المحلية بقرية الودى بمركز ومدينة الصف ومنحها مكافأة مالية شهر وذلك لتفانيها في العمل، وقيامها بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه، من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة والتزام شركات الجمع المنزلى بالمرور الدورى على المنازل والاهتمام بصيانات شبكة الإنارة.

وجاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه من رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وفقاً لتكليفات المحافظ بإجراء متابعة مفاجئة للحالة العامة للوحدة المحلية للتأكد من إنتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تأكد من انتظام المنظومة العامة للنظافة بالوحدة المحلية بالودى والقرى التابعة لها، وأنه لا توجد أي مظاهر للإهمال بشبكة الانارة والمحولات والمغذيات والولاعات الخاصة بالخلايا الضوئية وان جميع النقاط التي تم رصدها من تجمعات للقمامة يتم رفعها بصفة دورية بالاضافة إلى تفعيل منظومة الجمع السكنى بنطاق الوحدة بالشكل الجيد الذي يعكس تقديم خدمة لائقة للمواطنين.