شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار الحملات التموينية والرقابية على المحلات والأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبناءاً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الحملة المكبرة للتفتيش على المحلات التجارية، ومحال الجزارة، والفسيخ بالمدينة، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري، والتموين، والإدارة الصحية. وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر للمخالفات المتنوعة منها «محضرين صحة، محضرين بيئة، محضرين تموين».

كما أشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، على أعمال الحملة المكبرة للتفتيش على المخابز، والمحال التجارية، وذلك لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع قسم الاشغالات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.