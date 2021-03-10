شكرا لقرائتكم خبر عن السر الثاني من أسرار الكنيسة السبعة .. القمص موسى يكشف مكونات زيت الميرون المقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتل زيت الميرون المقدس، الذي يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس الهى بمناسبة عمله اليوم الاربعاء في دير الأنبا بيشوى في وادى النطرون، مكانة ضالعة لدى المسيحيين والعقيدة المسيحية ذاتها، كونه يأتى في المرتبة الثانية من درجات أسرار الكنيسة السبع المقدسة، حيث يأتى بعد سر المعمودية مباشرة، لذلك هناك الكثير من الحقائق والمعلومات التاريخية التي لا يعرفها الكثيرون عن زيت الميرون.

القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبيطة الارثوذكسية، يجيب عن هذه التساؤلات حيث يقول انه تضاف الأفاوية أي الأعشاب التي تدخل في عمل الميرون وعددها 27 نوعاً، إلى زيت زيتون فلسطيني وتخلط على أربعة طبخات ثم يصفى (مع الاحتفاظ بالتفل)، وإليه الدرور (العطور)، وبعد أن تمزج تمامًا بالتقليب المستمر فيتكون الميرون، ويعبأ في الأواني.

وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم»،:«يضاف زيت الزيتون الفلسطيني إلى التفل الناتج من الأربعة طبخات ويغلى ثم يبرد ويصفى فيتكون زيت الغاليلاون الذي يستخدم في المعمودية أيضا، مشيرا إلى أن مكونات الميرون المقدس تشمل أفاوية وهي في الاصطلاح الطقسي تعني أصناف التوابل والنباتات العطرية التي تدخل في طبخ زيت الميرون المقدس بواسطة البابا البطريرك وبمشاركة الآباء الأساقفة، وتشمل الاعشاب الـ25، قصب الذريرة ولافندر وقشور ورد عراقي وسنبل ودارسين وعنبر وعرق الطيب وقسط هندي وحصا لبان وعود قاقلي وصبر قسطري وبلسم والسليخة وصندل مقاصيري وبسباسة ومر والميعة السائلة وزيت الزيتون ودار شيشعان وقرفة وجوزة الطيب وزعفران وحبهان وتين الفيل وقرنفل وزرنباد ولادن ولامي ومسك سائل.

تاريخياً، قال «القمص موسى»، أن مكونات زيت الميرون ذكرت معظمها في الكتاب المقدس (سفر الخروج، حيث أمر الله موسى النبي بأن يصنع منها زيت المسحة التي يُسْتَخْدَم في التكريس والتشدين، وكانت تُسْتَخْدَم في المسحة التي كان يُمسح بها الكهنة والملوك والأنبياء، والعطور والأطياب، والحنوط التي كانت توضع على الموتى قبل تكفينهم.

ولفت إلى أنه يتم طبخ الزيت 6 طبخات تشمل الطبخة الأولى، والثانية والثالثة والرابعة والدرور وطبخ الغاليلاون.