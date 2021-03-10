شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يفتتح المؤتمر العلمي السادس لشباب الباحثين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر العلمي السادس لشباب الباحثين «الدولي الأول» بمشاركة ٢٢ جامعة مصرية وأجنبية، ومناقشة ٢٢٧ ورقة بحثية في عدة مجالات مستحدثة، بمركز المؤتمرات الدولي بالحرم الجامعي الجديد.

جرت وقائع المؤتمر بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتورة صباح صابر مقرر المؤتمر، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين.

ألقى رئيس جامعة سوهاج، كلمة في افتتاح المؤتمر، أكد فيها أن شباب الباحثين في قلب وعقل الجامعة لأنهم المستقبل المشرق لمصر، لذا حرصت الجامعة على تنظيم المؤتمر رغم الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لافتا إلى أن المؤتمر جاء في إطار دعم شباب الباحثين وتنمية مهاراتهم العلمية والبحثية، وأهم ما يميزه هذا العام المشاركات البحثية الجديدة في مجالات عديدة منها جائحة كرونا والحلول المقترحة، والتحول الرقمي لتحقيق التنمية، والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

دعا رئس الجامعة، المشاركين في المؤتمر بالعمل خلال مجموعات وفريق عمل واحد للاستفادة القصوى من مخرجات البحث العلمي وتطبيق خطة الجامعة في البحث العلمي الذي ارتقى بها في التصنيف العالمي الأخير إلى المرتبة ٣٥٠ بين الجامعات الناشئة، داعيا إلى ضرورة الإستفادة من تطبيقات تلك الأبحاث للإرتقاء بالمجتمع المحلي كهدف رئيسي تصبوا إليه الجامعة.

من جانبه قال الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن عدد الأبحاث المشاركة في المؤتمر بلغت ٢٢٧ بحثا، منهم ١٠٠ بحث تم نشره بالمجلة العلمية للمؤتمر لأول مرة، موزعين على ١٥ جامعة مصرية و٦ عربية وأجنبية بدول الكويت والعراق واليمن وأمريكا والمملكة المتحدة، لافتاً إلى تخصيص روابط إلكترونية على الموقع الإلكتروني للمؤتمر لإعطاء فرصة لمشاركة الباحثين من أي مكان بالعالم عبر الفيديوكونفرانس، موجهاً شكر مستحق لأعضاء اللجنة المنظمة.

وأكدت الدكتورة صباح صابر، مقرر المؤتمر، أن إدارة الجامعة تهتم بتطوير منظومة البحث العلمي بصفة مستمرة، لذلك تولي أهمية كبرى بشباب الباحثين لتخريج جيل من جديد قادر على المنافسة المحلية والعالمية، لافتا إلى أن المؤتمر يعد نافذة ولقاء علمي مميز لإخراج الأفكار وتبادل الرؤي من خلال مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية.