شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: فحص 90 ألف شخص بمنظومة التأمين الشامل في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 90 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، مشيرة إلى أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة بالمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة بالأقصر، وعددها 59 مركز ووحدة صحية، بدأت مرحلة التشغيل التجريبي بتشغيل 42 مركز ووحدة صحية منها، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين من خلالها، والتي تصل إلى 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد.



أضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بالمنظومة الجديدة يشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، لمعرفة العلامات الحيوية لجميع أفراد الأسرة، وكذلك للتعرف على التاريخ العائلي المرضي سواء من ناحية الإصابة بأمراض مزمنة أو الإصابة بأية أمراض وراثية من عدمه، وذلك لتسجيلها بالملف الطبي العائلي للأفراد، والذي من خلاله يتم بعد ذلك متابعة الحالة الصحية للأفراد، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر.



تابعت الهيئة: أنه بلغ إجمالي المسجلين بالمنظومة الجديدة في الأقصر أكثر من 900 ألف مواطن، بنسبة أكثر من 70% من إجمالي عدد سكان المحافظة والتي يبلغ عدد سكانها 1.328.429 مليون نسمة، والذين سيتمتعون بكافة الخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجودة وكرامة ودون تمييز.



أكد الدكتور أحمد السبكي، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل تغطي كافة احتياجاتهم الطبية ما بين تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.



محافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي انطلقت بها المنظومة الجديدة 16 فبراير من العام الجاري.