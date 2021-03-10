شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل وسيدة حاولا ترويج 100 طربة حشيش بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بحبس عاطل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لمحاولتهما ترويج 100 طربة من مخدر الحشيش.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، وسيدة، بمزاولة نشاطهما الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة العامرية اول مسرحًا لنشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين لهما والقي القبض عليهما اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفان محمول.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد ترويجها على عملائهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .