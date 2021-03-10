شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا في القاهرة : مشروع الطاقة النووية بالضبعة يماثل أهمية السد العالي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير روسيا في القاهرة، جيورجى بوريسينكو، إن مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة يعتبر من أهم مشروعات التعاون بين بلاده ومصر، وهو مشروع لا يسهم فقط في التعاون العظيم التقليدي بين البلدين، بل يصعد بتلك العلاقات إلى آفاق استراتيجية جديدة.

وأضاف السفير في تصريحات صحفية أن المشروع يماثل في الأهمية مشروع بناء السد العالي بأسوان الذي تم بين البلدين في العهد السوفييتي خلال الستينات من القرن الماضي، كما سوف يساهم في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي لمصر من خلال قدرته على توليد طاقه نظيفة واقتصادية لعقود زمنية قادمة، جاء ذلك خلال زيارته لمشروع الضبعة في حضور الدكتور أمجد الوكيل،- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وقد كان من ضمن الوفد الزائر نيكولاى اصلانوف- رئيس المكتب التجاري الروسي في مصر، وكارين فاسيليان- القنصل العام الروسي في مصر، ومارات جاتين ،مدير المكتب الثقافي العلمي الروسي بالأسكندرية، و الكساندر فورونكوف- مدير عام المركز الإقليمي لشركة روس أتوم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وقام الوفد بتفقد أماكن إنشاء الوحدات النووية بالموقع وتوقف الوفد عند مكان محطة الرصد المناخي بالموقع وهو نفسه المكان الذي تم فيه تقديم الشرح المعلوماتي، حيث تم اطلاع الحاضرين على الموقف الإنشائي وخطط التنفيذ المستقبلية للمشروع وعقب ذلك تم التوجه إلى موقع إنشاء الرصيف البحري بموقع الضبعة والذي ما زال طور الإنشاء من قبل المالك والمخطط أن يخدم في نقل المعدات الثقيلة للمحطة.

وأثناء فعاليات الزيارة تم تكريم السفير الروسي بمصر من قبل ممثلي مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية، وفي ختام الفعاليات قام بإجراء زيارة التجمع السكني للخبراء الروس العاملين بالموقع، حيث تم تفقد أحد الوحدات السكنية المؤثثة هناك، وكذا مركز الألعاب الرياضية والمدرسة ودار الحضانة ضمن المباني الخدمية لتقديم متطلبات الإعاشة اللازمة للخبراء الروس والعاملين بالمشروع.