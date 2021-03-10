شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح : حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن قيام حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشارع وإزالة إشغالات الطريق والتحفظ على العربات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين المخالفة بمناطق زاهر جلال وشوارع الثانوية ووسط المدينة وذلك من خلال الحملة المكبرة المشكلة من إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق .

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية