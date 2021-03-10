شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يسلم تجهيزات الزواج لـ 56 فتاة أولى بالرعاية بسوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم صندوق تحيا مصر مجموعة من قوافل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج لمدة 3 أيام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أوجه الرعاية لهذه الأسر فى إطار البرنامج القومى لتنمية الريف المصرى، كما قما الصندوق صباح اليوم بتسليم تجهيزات الزواج لـ 56 فتاة أولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة وذلك بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يكثف من أنشطته فى مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية لاسيما فى المحافظات التى تتضمن أكثر عدد من القرى الأكثر احتياجا، طبقا لما يرصده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وفى إطار التنسيق مع البرنامج القومى لتنمية الريف المصرى وانه من المزمع إطلاق قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة، فى مركز المراغة بقرية شندويل، صباح غد الخميس، والتى ستستقبل نحو 500 مواطن لإجراء الكشف الطبى على العيون وتحويل الحالات المتطلبة لإجراء عمليات المياه البيضاء إلى مستشفى سوهاج العسكرى فضلا عن تسليم العلاج والنظارات للمرضى داخل القافلة .

وفى ذات السياق أوضح عبد الفتاح أن فرق عمل الصندوق، تقوم أيضا بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير المنازل المتدهورة داخل المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك استعدادا لتسليم المنازل لأصحابها، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتى تتضمن تطوير 205 منازل فى قرى مشطا والشوكا بمركز طما، والجزازرة وأبو عزيز بمركز الرماغة، والسمطا وبنى منصور بمركز البلينا.

وأشار المدير التنفيذى للصندوق إلى أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبنى المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير فى اختيار المنازل التى سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

صندوق تحيا مصر يسلم الفتيات الأولى بالرعاية تجهيزات الزواج بسوهاج



فتاة تستلم تجهيزات الزواج من صندوق تحيا مصر فتاة تستلم تجهيزات الزواج من صندوق تحيا مصر



فرحه الفتيات خلال استلام تجهيزات الزواج من صندوق تحيا مصر فرحه الفتيات خلال استلام تجهيزات الزواج من صندوق تحيا مصر



فتاة تستلم تجهيزات الزواج من صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة دكان الفرحة فتاة تستلم تجهيزات الزواج من صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة دكان الفرحة



جانب من احتفالية تسليم الفتيات تجهيزات الزواج بسوهاج جانب من احتفالية تسليم الفتيات تجهيزات الزواج بسوهاج