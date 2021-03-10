شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: فحص 90 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فحص 90 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة بالمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة بالأقصر، وعددها 59 مركزا ووحدة صحية، بدأت مرحلة التشغيل التجريبي بتشغيل 42 مركزا ووحدة صحية منها، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين من خلالها، والتي تصل إلى 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بالمنظومة الجديدة يشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، لمعرفة العلامات الحيوية لجميع أفراد الأسرة، وكذلك للتعرف على التاريخ العائلي المرضي سواء من ناحية الإصابة بأمراض مزمنة أو الإصابة بأية أمراض وراثية من عدمه، وذلك لتسجيلها بالملف الطبي العائلي للأفراد، والذي من خلاله يتم بعد ذلك متابعة الحالة الصحية للأفراد، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر.

وتابعت الهيئة: أنه بلغ إجمالى المسجلين بالمنظومة الجديدة في الأقصر أكثر من 900 ألف مواطن، بنسبة أكثر من 70% من إجمالي عدد سكان المحافظة والتي يبلغ عدد سكانها 1.328.429 مليون نسمة، والذين سيتمتعون بكافة الخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل تغطى كافة احتياجاتهم الطبية ما بين تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

يشار إلى أن محافظة الأقصر، هى ثانى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي انطلقت بها المنظومة الجديدة يوم 16 فبراير من العام الجارى.