شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقى عفت مصطفى المختارة ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشابة المصرية بالإمارات "عفت مصطفى"، التى اختيرت ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية تحت سن الأربعين، والمسئولة العربية الوحيدة المتخصصة فى مجال الإعلام البحري، حيث تمتلك خبرة واسعة فى القطاع البحري، فضلاً عن شهادات أكاديمية عدة فى هذا المجال الهام، وذلك للاحتفاء بتلك النجاحات والإنجازات التى حققتها.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالشابة المصرية "عفت مصطفى"، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية تحت سن الأربعين، لتعد نموذج يحتذى به من الشابات المصريات بالخارج اللائى رفعن اسم مصر عاليا، نظرا لما حققته من طفرة نوعية فى مجال الإعلام البحرى لتصبح الأولى من بين سيدات الوطن العربى التى تمتهن هذا المجال المتفرد، كما أنها إحدى العضوات البارزات بـ "رابطة المرأة العربية فى القطاع البحري" بمدينة دبى فى دولة الإمارات، فقد أسهمت بشكل كبير -عبر مساعيها الرائدة خلال مسيرتها مع الرابطة- فى ضمان تقليص الفجوة بين الجنسين فى القطاع البحري، الأمر الذى أسهم فى ترسيخ دور المرأة العربية فى هذا القطاع.

وخلال اللقاء، قالت وزيرة الهجرة: "إننا أطلقنا مبادرة (مصرية بـ 100 راجل) للاستعانة بالنماذج الناجحة من المصريات بالخارج للمساهمة فى الترويج لمصر خارجيا وتعريف العالم بما يتحقق من إنجازات الدولة فى شتى المجالات، وكذلك المشاركة فى مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري"، مضيفة أن "عفت مصطفى" ستمثل مشاركتها فى المبادرة إضافة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالجانب الإعلامى لترويج الصورة الصحيحة لمصر بالخارج.

من جانبها، أعربت "عفت مصطفى" عن سعادتها بلقاء السفيرة وزيرة الهجرة، واحتفائها بما حققته خلال مسيرتها العملية رغم صغر سنها، مؤكدة أنها ستعمل بكل طاقتها من أجل المشاركة فى مبادرات وزارة الهجرة بما يسهم فى دعم مصر خارجيا والاستفادة من خبرائها فى القطاع البحري، مستجيبة لدعوة الوزيرة للمشاركة فى مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" والمساهمة مع المصريات بالخارج فى الترويج لإنجازات الوطن والدفاع عنه خارجيا، مستعينة فى ذلك بخبرتها الإعلامية الهامة كونها مسؤول التسويق الرسمى لرابطة المرأة العربية فى القطاع البحرى (AWIMA) التابعة للمنظمة البحرية الدولية.

وشهد اللقاء الاتفاق على مساهمة الشابة المصرية "عفت مصطفى" فى تنظيم ندوات افتراضية مع الخبراء المصريين الرواد فى مجال القطاع البحرى فى إطار مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الرواد المصريين فى هذا المجال لمواكبة التطور العالمى فى الاستثمار البحري، وتبادل الخبرات وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المستقبلية فى هذا المجال خاصة أن لدى مصر فرصة عظيمة لتصبح رائدة فيه فى ظل اتجاه العالم نحوه خلال السنوات المقبلة، كما طرحت مصطفى فكرة عقد "الملتقى العربى للاستثمار فى القطاع البحري" بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعرب المعنيين بالتطور المستمر والحركة الدؤوبة فى هذا القطاع وتعزيز نموه محلياً وإقليمياً.

وتجدر الإشارة إلى أن "عفت مصطفى" قد نالت العديد من الجوائز المرموقة فى القطاع البحري، كما أنها كانت أصغر صحفية عربية تنشر أكثر من 500 مقال فى مختلف مجالات القطاع البحري، وتقوم بنشرها فى عدد من الصحف الإماراتية مثل "الوطن" و"جلف توداي"، وقد تم اختيار مقالاتها الصحفية للنشر فى عدد من الكتب والدوريات المرموقة، من بينها مقال "قضايا فى السياسة المقارنة" الذى نشره البروفيسور "تود لاندمان" فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال مسيرتها المهنية التى تمتد لأكثر من 9 سنوات فى مجال الإعلام البحري.