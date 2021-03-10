شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين المرأة والشمول المالى.. على طاولة لقاء مايا مرسى ومنسق للأمم المتحدة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ايلينا بونوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، للتعرف على جهود المجلس فى مجال النهوض بالمرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي، بايلينا بونوفا التى تزور المجلس لأول مرة منذ توليها منصبها الجديد، معربة عن سعادتها بالتعاون معها خلال الفترة القادمة فى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تهدف إلى تمكين المرأة فى العديد من المجالات مثل الشمول المالى، وغيرها من البرامج ذات الاهتمام المشترك .

واستعرضت رئيسة المجلس خلال اللقاء، الأنشطة والمشروعات التى نفذها المجلس خلال الفترة الماضية بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة .

ومن جانبها أشادت ايلينا بونوفا بجهود المجلس القومى للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية فى جميع المجالات، وخاصة ورقة السياسات التى أعدها المجلس حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كورونا، وعرضت بعض أوجه التعاون المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استكمال العمل بالمشروعات والبرامج والأنشطة القائمة بالفعل.