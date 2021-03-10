شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تهنئ أحمد أبو الغيط وغادة والى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من ‏الملفات والقضايا المهمة.‏

ووجه مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية لـ" أحمد أبو الغيط"؛ بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لجامعة ‏الدول العربية لولاية ثانية، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد مكانة الدولة المصرية، كما يؤكد في الوقت نفسه ثقة ‏القيادة السياسية المصرية في قدرة وكفاءة أبو الغيط لتولي هذا المنصب، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر ‏بها الأمة العربية.‏

كما وجه مجلس الوزراء التهنئة للدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ‏والمخدرات؛ لاختيارها عضوا في المشروع الأوروبي "النساء إلى القمة"، وهو مشروع مهم يأتي في إطار ‏استمرار دعم تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا ، ويتم تمويله من قبل المفوضية الأوروبية. ‏