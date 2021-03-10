شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تهنئ أحمد أبو الغيط وغادة والى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.
ووجه مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية لـ" أحمد أبو الغيط"؛ بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لجامعة الدول العربية لولاية ثانية، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد مكانة الدولة المصرية، كما يؤكد في الوقت نفسه ثقة القيادة السياسية المصرية في قدرة وكفاءة أبو الغيط لتولي هذا المنصب، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية.
كما وجه مجلس الوزراء التهنئة للدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات؛ لاختيارها عضوا في المشروع الأوروبي "النساء إلى القمة"، وهو مشروع مهم يأتي في إطار استمرار دعم تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا ، ويتم تمويله من قبل المفوضية الأوروبية.