شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيات للكيلو -البطاطس 4 جنيهات -البصل بـ 5 الأبيض -البصل الأحمر 7جنيهات -الكوسة 7 جنيه للكيلو -الجزر 5 جنيهات -الخيار 5 جنيه.

- الجوافة 8.5 جنيه

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 للكيلو -الفلفل الرومى بـ 8 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه

والفلفل الألوان 19 والليمون 21 جنيه.

الفاصوليا الخضراء 25 جنيها.

التفاح السكرى 25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفى 8.5 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8 جنيه

-البرتقال بسرة 7.5 جنيه

