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شرطة التموين: ضبط 20 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالزيتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (20٫291 ألف عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بحوزة (المسئول عن مخزن مستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة)، لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بالمخالفة للقانون ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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