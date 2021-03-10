شرطة التموين: ضبط 20 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (20٫291 ألف عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بحوزة (المسئول عن مخزن مستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة)، لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بالمخالفة للقانون ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.