أمن القاهرة: ضبط 3 أشخاص التنقيب عن الآثار في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المعصرة.

كانت تحريات ومعلومات قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 أشخاص، مقيمين بمحل البلاغ) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضي بالعقار المشار إليه، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 1.5متر بعمق 10 متر -وأدوات تنقيب).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.