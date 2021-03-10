لتقديم مزيد من الخدمات.. اتفاقية تعاون بين "مصر للطيران للسياحة" و"IBM" لتطبيق الحوسبة السحابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وقعت شركة "مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة"، اليوم الأربعاء، عقد تعاون مع شركة "IBM" لتكنولوجيا المعلومات؛ لتشغيل نظام Travel Retail System، والذي تم التعاقد عليه مع شركة "SAP" العالمية، على منصات "IBM" السحابية، والاستفادة من حلول "IBM" للذكاء الاصطناعي؛ لتقديم المزيد من الخدمات لعملاء "مصر الطيران" وتطوير فرص جديدة تجارية لقطاع الطيران، تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الحديث.

وقام بتوقيع عقد التعاون رضا متولي، رئيس شركة "مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة"، والمهندس وائل عبدوش المدير العام لشركة "IBM مصر"، وبحضور الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من قيادات الشركتَين، ووجود عاطف رشدي مدير شركة "ECS" وكيل شركة "SAP"، التي تم التعاقد معها للحصول على ترخيص تشغيل نظام "Travel Retail System".

وتقوم شركة السياحة والأسواق الحرة، من خلال استراتيجية السحابة الهجينة الخاصة بـIBM، باستضافة نظام Travel Retail System على منصات IBM Cloud، وهي الأكثر انفتاحًا وأمانًا في الصناعة، مع ضمان بقاء وتكامل ذلك النظام مع برنامج المسافر الدائم، الخاص بشركة "مصر للطيران" للخطوط الجوية وشركات "تحالف ستار"؛ لإتاحة خدمات التسوق من منافذ "مصر للطيران" للأسواق الحرة، وجذب عملاء جدد، ويقوم عملاء السوق الحرة بـ"مصر للطيران" بإجراء جميع معاملات الدفع من خلال نقطة بيع آمنة، تعد جزءًا من البنية التحتية لمنصاتIBM Cloud.

وتقوم شركة "مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة"، بتقديم خدمات رقمية جديدة لعملائها؛ من خلال الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لشركة "IBM"، وإطلاق مساعد افتراضي مبني على تكنولوجيا IBM Watson Assistant؛ لتمكين عملاء "مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة" من التسوق عبر الإنترنت، من خلال موقع السوق الحرة، بما في ذلك وضع الطلبات والدفع والتسليم داخل الطائرة، وبالتالي ضمان تجربة تسوق جديدة وممتعة للعملاء.

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن توقيع العقد مع IBM وSAP للتكنولوجيا، يعد بمثابة نقطة جديدة نحو النجاح والتقدم لشركة "مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة"، والتي تحرص دائمًا على تلبية احتياجات عملائها؛ حيث يعد نشاط شركة الأسواق الحرة من أهم الأنشطة التسويقية داخل شركة "مصر للطيران".

وأضاف رشدي: لدينا تاريخ طويل من التعاون مع شركة "IBM"، كشريك لنا لأكثر من 30 عامًا تضمنت رحلة التحول التكنولوجي العديد من الخطوات لتطوير عملياتنا، من خلال الاستفادة من قدراتIBM Cloud، وتزويد عملائنا بتجربة شخصية عالية المستوى.

وأكد رضا متولي، رئيس شركة "مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة"، أن النظام الجديد يوفر العديد من المزايا التي تصب في رفع مستوى الخدمات البيعية المقدمة للراكب، وكذلك زيادة العائد التسويقي المحقق من النظام؛ سواء في عمليات الشراء أو البيع، ويقدم نقلة نوعية لتطوير الخدمات المقدمة للركاب، ولتسيير إجراءات العمل للعاملين بالأسواق الحرة، ونظرًا لتزايد حجم وتراخيص ممارسة نشاط الأسواق الحرة، وزيادة عدد فروع ومعارض البيع بالمطارات المصرية والمنافذ الخارجية، والتي وصلت إلى وجودنا في 14 مطارًا دوليًّا، بمساحة تزيد على 16 ألف متر مربع، و4 منافذ خارج المطارات، بالإضافة إلى موقع بالمنفذ النهري بأسوان ومنافذ أخرى جديدة جار افتتاحها هذا العام، كان لزامًا على الشركة مواكبة هذا التطور والبحث عن الأنظمة العالمية المطبقة في نشاط الأسواق الحرة، وبناء عليه تم التعاقد مع شركة SAP العالمية في بداية العام الماضي، والمتخصصة في هذا المجال لشراء تراخيص نظام الـTravel Retail System؛ حيث تم دعوة كبرى الشركات لتقديم عروضها الفنية والمالية ووقع الاختيار على شركتَي "IBM" و"SAP".

وقال المهندس وائل عبدوش، المدير العام لشركة "IBM مصر": أظهرت جائحة Covid-19 الدور الأساسي لتكنولوجيا المعلومات في تغيير الطريقة التي تعمل بها المؤسسات؛ من خلال توفير خدمات جديدة للعملاء.

وأضاف عبدوش: نسعد بشراكتنا مع شركة "مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة" في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم، من خلال توفير تقنيات مثل السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي وطرح اتجاهات جديدة ومتميزة لتغيير تجربة المسافرين وضمان الأمن والمرونة والكفاءة التشغيلية الخاصة بعملياتهم.