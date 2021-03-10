شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة حفاظاً على هيبة الدولة وحماية حقوقها وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشـأن.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة موسعة بنطاق المركز لمتابعة المخالفات وردع المخالفين، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية ( 122 ) متر أحداهما على مساحة (72) متر بناحية حوض الأنصاري ببندر أشمون، والأخرى على مساحة( 50 ) متر بحوض داير الناحية بالبرانية، كما تم تنفيذ (3) قرارات إزالة فورية للإشغالات بقرية سمادون بمساحة إجمالية تقدر بـ (77 ) متر.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات المرورية لرصد أي مخالفات وإزالتها فورا وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والتعامل معهم بكل حزم وقوة لمنع كافة أشكال التعديات على الاراضي الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.