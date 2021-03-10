شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب الوادي» ضمن أفضل 350 جامعة طبقًا لتصنيف التايمز للاقتصادات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن ظهور جامعة جنوب الوادي ضمن أفضل (350) جامعة عالميا طبقاً لتصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصادات الناشئة لعام 2021. كما احتلت جامعة جنوب الوادي المركز (13) محلياً، حيث حدث تحسين في ترتيب الجامعة عن العام الماضي.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن هذا التصنيف يعتمد على جودة التعليم والتميز في البحث العلمي والابحاث المنشورة دوليا والصناعة وسمعة الجامعة عالميا.

وأضاف أن ظهور الجامعة في هذا التصنيف يعكس التميز البحثي للجامعة ونتاج خطة متكاملة تهدف للنهوض بالجامعة والوصول بها إلى العالمية من خلال الدعم المستمر للبحث العلمي وتشجيع الباحثين للنشر العلمي المتميز ودعم النشر في المجلات العالمية المفهرسة، والاهتمام بدعم الخريجين.

وأشار الدكتور عبدالموجود محمد، ممثل الجامعة للتصنيف الدولي وعضو اللجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية إلى أن تصنيف التايمز يعد من أهم التصنيفات العالمية التي تقيم كيانات التعليم العالي بمهنية تشمل جميع الجوانب الاكاديمية والبحثية. كما أن تصنيف الاقتصادات الناشئة يعتمد 13 مؤشرا للأداء مقسمة ال خمسة معايير تتمثل في التعليم (30%)، والبحث العلمي (30%)، واستشهادات البحوث (20%)، والبعد الدولي (10%)، والدخل من الصناعة (10%).