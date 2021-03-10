شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف بريطاني يضع جامعة الإسكندرية في المرتبة الـ 251 – 300 عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تصنيف الجامعات البريطاني Times Higher Education نتيجة تصنيف الجامعات بدول الاقتصاديات الناشئة، حيث وضع جامعة الإسكندرية في المرتبة 251 – 300 عالمياً.

ويستخدم تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي THE للاقتصاديات الناشئة، 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات، وتم تجميع مؤشرات الأداء في خمسة مجالات: التدريس (بيئة التعلم)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة)، كما تم إجراء استطلاع للسمعة الأكاديمية خلال الفترة بين نوفمبر 2019 وفبراير 2020، وتم دراسة تأثير البحث من خلال تسجيل متوسط عدد المرات التي يستشهد فيها علماء العالم بأبحاث الجامعة من خلال فحص البيانات الببليومترية من Elsevier لأكثر من 86 مليون استشهاد من 13.6 مليون بحث في أكثر من 24000 مجلة أكاديمية مفهرسة والمؤتمرات والكتب وفصول الكتب المنشورة بواسطة قاعدة بيانات Elsevier's Scopus على مدى خمس سنوات.

وذكرت الجامعة، أن جامعات العالم لا تدرج في هذا التصنيف إذا لم تكن تدرس للطلاب وتعتمد فقط على البحث العلمي، وإن كان ناتجها البحثي أقل من 1000 مقال خلال الفترة 2015 - 2019 (و 150 بحث في العام على الأقل). كما تستبعد أيضًا الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80 % أو أكثر من مخرجاتها البحثية يقع في أحد التخصصات فقط والبالغ عددها 11 تخصص بحثي.

وأكدت أنه من الضروري زيادة التعاون الأكاديمي المرتبط بالصناعة والجهات المستفيدة من أبحاث أعضاء هيئة التدريس، وحثت أعضاء هيئة التدريس على ضرورة اشتراك خبراء من الصناعة في هيئة الإشراف الأكاديمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه ووضع نقاط بحثية تساعد في نقل المعرفة وارتباط البحث العلمي بالقطاعات الصناعية والتنموية بكافة قطاعات الدولة، وبالتالي زيادة الموارد الذاتية للجامعة.