شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 1.6 مليون جنيه غرامات وفض 203 أسواق وحفلات زفاف وعزاء في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت محافظة الإسكندرية أن إجمالي المبالغ المحصلة من مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بلغت في 3 شهور مليون و600 ألف جنيه، تم خلالها فض 125 سوقا مخالفا، وفض 78 حفل زفاف وعزاء.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية المعنية بشن حملات إزالة التعديات والمخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية استعرضت ما تم في حملات إزالة التعديات والمخالفات على مستوى الأحياء والتي تابع تنفيذها اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء وذلك بالتعاون مع معاوني المحافظ، حيث شملت إجمالي حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، خلال الفترة من يناير الماضي وحتى مارس الجاري على مستوى أحياء المحافظة عدد 6009 محضر للأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات، وعدد 586 محاضر للمنشآت المخالفة للإجراءات الإحترازية، وبلغ إجمالي الغرامات المتحصلة من تلك المحاضر مليون و600 ألف جنية، تم خلالها فض 125 سوقا مخالفا، وفض 78 حفل زفاف وعزاء.

وأشار إلى خلال تلك الحملات المنفذة على مستوى الأحياء في الفترة من أغسطس 2020 إلى يناير 2021، تم تحرير 25 ألف حالة إشغال طريق،، وغلق عدد 262 سنتر تعليمي، و التحفظ على عدد 176 عربة طعام مخالفة، وضبط 2000 حالة كلاب ضالة، وضبط عدد 477 حالة مكبرات صوت. وغلق 475 محل مخالف، وغلق 289 مقهى وتوجيه عدد 295 إنذار للمقاهي والتحفظ على عدد 19 ألف حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تنفيذ 165 قرار إزالة، وتنفيذ عدد 416 قرار إزالة فورية، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة حوالي 720 ألف جنية.