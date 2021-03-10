شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الشرقية : عقد 264 ندوة إرشادية وتحصين 10885 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية إنه في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها، قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضي بتحصين 10 آلاف و885 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، وذلك بمعرفة 11 لجنة قامت بالمرور على 186 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية أن المديرية قامت بتنظيم 264 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية المنتشرة، للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل على زيادتها، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور، لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.