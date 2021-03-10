شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن موعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء، عن مواعيد امتحانات مواد ( التربية الدينية، التربية الفنية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ) لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط) .

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، الأربعاء، إنه تقرر عقد امتحان مادة التربية الدينية ١٨ مايو، ومادة التربية الفنية يوم ١٩ مايو، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم ٢٠ مايو، على أن يتولى معلمو المدرسة تقدير أوراق الإجابة لهذه الامتحانات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن المديرية التعليمية تتولى إعداد الجدول الخاص بالمواد التي تضاف للمجموع مع مراعاة أن تكون مادة واحدة فقط يوميا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لامتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع فستعقد على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة.