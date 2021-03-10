السكة الحديد تعلن عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء

أعلنت السكة الحديد أن متوسط تأخير القطارات اليوم الأربعاء على الخطوط الرئيسية يتراوح ما بين ٢٠ إلى ٤٠ دقيقة، وذلك بسبب أعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع