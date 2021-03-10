شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت السكة الحديد أن متوسط تأخير القطارات اليوم الأربعاء على الخطوط الرئيسية يتراوح ما بين ٢٠ إلى ٤٠ دقيقة، وذلك بسبب أعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وأشارت إلى أن جدول متوسط التأخيرات كالتالي:
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-
- القاهرة / أسيوط مدة ٣٥ دقيقة
- أسيوط / أسوان مدة ٢٥ دقيقة
ثالثاً : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة
رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة
خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة
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