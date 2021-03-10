شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأيزو 9001 .. محافظ الغربية يكرم مديرة المركز التكنولوجي بسمنود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مي عبد اللطيف مديرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بسمنود ، وذلك لحصول المركز على شهادة الأيزو 9001 .

وأكد محافظ الغربية ، أن المحافظة وضعت خطة استراتيجية طموحة من ٩ محاور استهدفت في محورها الثالث إحداث تغيير حقيقي في المراكز التكنولوجية من أجل الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكتروني دون إجراءات روتينية معقدة ، مما يساهم في تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة.

وأضاف رحمي ، أن المحافظة تستهدف حصول باقي المراكز على هذه الشهادة ضمن خطة التطوير للخدمات المقدمة بالمراكز، وعددها 47 خدمة موحدة ، ما بين بيان صلاحية موقع، ترخيص أعمال بناء، وتجديد ترخيص أعمال بناء من إنشاء أو تعديل أو تعلية، وبدل فاقد رخصة بناء، وصورة طبق الأصل من الرخصة، وسريان مفعول رخصة بناء، والتنازل عن رخصة مباني، وشراء زوائد تنظيم، ورخصة هدم، وترخيص ترميم وغيرها من الطلبات، وتتضمن الخدمات كذلك طلب معاينة، وسداد غرامة مخالفة، ورخصة محطة تقوية محمول مطابقة، وتوصيل مرافق دائمة، واسترداد إشغالات ، وتمليك شقة، وسداد رسوم تفتيش، وتعويض ضوائع تنظيم، تغيير نوع الاستغلال لمسكن، وتصالح عن مخالفات المباني، موافقة المباني، وفتح ملف تجاوز مباني، وتشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الإنشائي، واستئناف أعمال سبق إيقافها بقرار إيقاف، وتظلم من قرار لجنة التنظيم والبت.

وأوضح المحافظ أنه تم تطوير العمل بـ 10 مراكز تكنولوجية بالمحافظة ، وجاري الإعداد لفتح مركزين آخرين بطنطا والمحلة لتغطية جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح منصات رقمية تتبع أسلوباً مطوراً لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين، بجانب ترسيخ مفهوم الإدارة اللامركزية بالوحدات المحلية من خلال نظام الشباك الواحد، فضلاً عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

الجدير بالذكر أن محافظة الغربية قامت بتدريب 34 شخصا من مديري المراكز التكنولوجية ومشرفين النظام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالإضافة إلى تدريب 9 موظفين في ورشة عمل بمركز سقارة.