شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تحقق ترتيباً متميزاً طبقاً لتصنيف « تايمز هاير ايديكاشن الدولي » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الزقازيق أن تصنيف تايمز هاير ايديكاشن الدولي لتصنيف جامعات دول الاقتصادات الناشئة لعام 2021، أظهر تصنيف جامعة جامعة الزقازيق ضمن شريحة أفضل 351-400 جامعة عالميا من 606 جامعة من 49 دولة تم تصنيفها هذا العام.

من جانبه أشاد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيباً عالمياً متميزاً طبقاً لتصنيف تايمز هاير ايديكاشن الدولي، لتصنيف جامعات دول الاقتصادات الناشئة لعام 2021، كما شمل التصنيف 21 جامعة مصرية وجاءت جامعة الزقازيق في المركز الحادى عشر محليا وفقا لمعيار الاستشهاد بالأبحاث.

كما أظهرت نتائج التصنيف عن تفوق مصر على كل الدول العربية والأفريقية من حيث عدد الجامعات المصنفة لهذا العام، حيث كان عدد الجامعات المصنفة من دولة الإمارات خمس جامعات فقط، وكان نصيب الجامعات السعودية عشرة جامعات كأكبر الجامعات العربية بعد مصر، أما على الصعيد القارى فكانت ثانى أكثر الدول من حيث عدد الجامعات المصنفة لهذا العام دولة جنوب أفريقيا بـ 11 جامعة فقط.

وأكد رئيس الجامعة على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعي المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية، مشيرا إلى تصنيف الجامعات طبقاً لـلعديد من المعايير مقسمة إلى خمسة معايير رئيسية وهي التدريس، والسمعة الدولية، ودخل الجامعة من القطاعى الصناعى، والبحث العلمى، وعدد الاستشهادات بأبحاث الجامعة.