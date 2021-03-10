شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تخاطب الصرف الصحي بشأن ماسورة تصرف على بحر الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر جهاز شؤون البيئة في الإسكندرية ، تقريرا فنيا بشأن وجود ماسورة صرف صحى ، بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، تصرف على البحر مباشرة، وهو ما أدى لتضرر الأهالي.

وكشف التقرير الذي حصلت المصرى اليوم على نسخة منه، أنه جرى معاينة محل الشكوى، وتبين بعد معاينتها عدم مطابقة العينة التي جرى أخذها من مياه ماسورة الصرف الصحى قبل الصرف في البحر، فضلا عن مخاطبة شركة الصرف الصحى ، لاتخاذ اللازم نحو المشكلة وحلها جذريا.

جاء التحرك من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة لشؤون البيئة، بتوجيه جهاز شؤون البيئة في الإسكندرية، بعد طلب الإحاطة المقدم من نائبي مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية، وبرج العرب ، أحمد خليل خيرالله، وأحمد الشريف، إلى الوزيرة، بشأن التضرر من وجود ماسورة صرف صحى بمنطقة الدخيلة ، تصرف على البحر مباشرة، وبناءً على ذلك كلفت وزيرة البيئة ، القطاع المختص ببحث ودراسة الشكوى موضوع المناقشة ، وتبين بعد الدراسة والمعاينة على الطبيعة عدم مطابقة العينة التي تم أخذها قبل الصرف في البحر، وتمت مخاطبة شركة الصرف الصحى ، لايجاد حل جذري للمشكلة.

"شئون البيئة" يخاطب الصرف الصحى لوجود ماسورة صرف تصرف على البحر مباشرة فى الدخيلة (مستند)

"شئون البيئة" يخاطب الصرف الصحى لوجود ماسورة صرف تصرف على البحر مباشرة فى الدخيلة (مستند)

"شئون البيئة" يخاطب الصرف الصحى لوجود ماسورة صرف تصرف على البحر مباشرة فى الدخيلة (مستند)