شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاختبارات الإلكترونية بـ « صيدلة حلوان » لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الاختبارات الإلكترونية حيث تطبق لأول مرة، وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية عبر منظومة دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا.

أوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى إلى تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها في ظل الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمي الشامل في منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية.

وتعد كلية الصيدلة جامعة حلوان أولي كليات الصيدلة التي تبنت تطبيق منظومة المجلس الأعلى للجامعات للاختبارات الإلكترونية التي تبث من المجلس الأعلى للجامعات تحت رعاية وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والدكتور هشام سليمان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة يارا عصام مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية.

وأشار الدكتور سامح سرور إلى أهمية تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية من أجل دعم العملية التعليمية حيث تتيح المنظومة المساواة بين الطلاب وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتوفر السرعة والدقة في الحصول على النتائج، كما أنها تسهم في إجراء التحليلات الإحصائية بسهولة ويسر ما ينعكس على تطوير وتجويد المخرجات التعليمية.

أجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي بالجامعة حيث قام الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي منه للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.

وتقام الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان تحت إشراف تنفيذي من قبل الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والتدريب والدكتورة منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) ومدير مركز الحساب العلمي والدكتورة سامية على مدير مشروع الاختبارات الإلكترونية.