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رئيس هيئة المحطات النووية والسفير الروسي يزوران مقر محطة الضبعة النووية

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هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور جيورجى بوريسينكو – السفير المعتمد لروسيا الاتحادية في جمهورية مصر العربية، موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة وبرفقته الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر ومعهم السادة المشرفين على المشروع من هيئة المحطات النووية ومؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية المنفذة للمشروع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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