شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المحطات النووية والسفير الروسي يزوران مقر محطة الضبعة النووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور جيورجى بوريسينكو – السفير المعتمد لروسيا الاتحادية في جمهورية مصر العربية، موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة وبرفقته الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر ومعهم السادة المشرفين على المشروع من هيئة المحطات النووية ومؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية المنفذة للمشروع.