شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس «قداس زيت الميرون» الـ40 فى تاريخ الكنيسة بوادى النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي بمناسبة عمل زيت الميرون المقدس، اليوم الأربعاء بدير القديس الأنبا بيشوى العامر أحد أديرة وادى النطرون، بمشاركة الآباء الأساقفة.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيت الميرون المقدس، يتكون من ٢٧ مادة مستخلصة كزيوت عطرية تضاف إلى زيت الميرون النقى وتتقدس بالصلوات والقراءات والألحان والقداسات.

أوضح «القمص موسى» لـ«المصرى اليوم»، أن عمل الميرون المقدس العام الحالى يعد الـ٤٠ في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والثالث في عهد البابا تواضروس الثانى حيث كانت المرة الأولى في عهده عام ٢٠١٤ والثانية ٢٠١٧.

أشار إلى أن البابا يترأس قداسين على مدار يومين بمناسبة عمل زيت الميرون، يجرى إقامة قداس اليوم الأربعاء في بداية الميرون، ثم يستكمل غداً الخميس بقداس آخر، على أن يتم تدشين الموقع الإلكترونى الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم في مركز لوجوس البابوى.

وشرح معنى وفاعلية سر الميرون المقدس وتاريخه، قائلاً إن كلمة ميرون هي كلمة يونانية معناها طيب أو رائحة عطرية، ويعد السر الثانى في عداد الأسرار الكنسية السبعة بعد سر المعمودية، كما أنه لا يتكرر في حياة المسيحى إلا مرة واحدة بعد معموديته، بالإضافة إلى استخدامه في تدشين المذابح والكنائس وأوانى الخدمة السرائرية والمعموديات والأيقونات.

وأشار إلى أن عمل الميرون بدأ منذ العصر الرسولى حيث أخذ الآباء خلطة الحنوط الموجودة في كفن السيد المسيح، وكذلك الأطياب التي أحضرتها المريمات ومزجوها بزيت الزيتون النقي وقدسوها بالصلاة وجعلوها دهنًا مقدسًا لسر مسحة الروح القدس.

وقال القمص رويس مرقص الوكيل البابوى السابق في الإسكندرية، راعى كنيسة السيدة العذراء والقديس العظيم مارجرجس غبريال، إن مؤرخو الكنيسة رووا أن الميرون الذي أتى به القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية، بقى حتى زمن القديس البابا اثناسيوس الرسول الـ20 في عدد باباوات الإسكندرية، في أوائل القرن الرابع إلى أن نفذ أكثره ولم يبق منه شيء إلا القليل حتى عمله من جديد وأضاف عليه هذا القليل الذي تبقى وتوالى الآباء البطاركة في صنع الميرون حتى وصل للمرة التاسعة والثلاثون وستكون هذه المرة في دير القديس الأنبا بيشوى في وادى النطرون رقم 40 لصنع الميرون.

وقال الوكيل البابوى السابق، إنه يكون عدد المرات التي صنع فيها الميرون من عام 1981، في عهد البابا شنودة الثالث إلى عام 2021 في عهد البابا تواضروس الثاني، 10 مرات كانت بمثابة 7 مرات صنعها البابا شنودة في أعوام 1981 و1987 و1993 و1995 و2004 و2005 و2008، و3 مرات صنعها البابا تواضروس الثاني، في أعوام 2014 و2017 و2021، لتكون المرة الأربعين في تاريخ الكنيسة وكلها تم عملها في دير الأنبا بيشوي ماعدا المرة 35 تم صنع زيت الميرون فيها بدولة إريتريا.