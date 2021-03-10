شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مختلف مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، تشاطًا للرياح المثيرة للأتربة، فيما يسود المحافظة طقس شتوي دافئ، بجانب سطوع للشمس على مختلف مدن المحافظة.

رفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.