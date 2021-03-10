شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل تجمع «أبو غريقده» بوسط سيناء بخط جهد متوسط للكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل عن توصيل تجمع «أبوغريقده» وسط سيناء، بخط جهد متوسط للكهرباء، بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أكد «فرج»، خلال جولة تفقدية لتشوينات خط الجهد المتوسط الواصل إلى التجمع، يرافقه خليل على سكرتير المجلس، توصيل التجمع بالكهرباء ضمن خطة جهاز تعمير شمال سيناء للعام المالي الجاري.