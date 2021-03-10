شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس السخنة .. بينهم طفلتان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفر حادث انقلاب اتوبيس السخنة عن وفاة كل من صالح الشحات عبدالمجيد 56 عاما مقيم بالشرقية، يحيى فتوح الشحات محمد 47 عاما فرد شرطة، مقيم الشرقية، محمد فتحي مصيلحي 25 عام مقيم بالشرقية، ندا محمد أحمد فهمي 20 عام مقيمة بالغردقة، أشرف أحمد عبدالفتاح 53 عاما سائق الأتوبيس مقيم بالدقهلية

كما توفيت الطفلتين فرح محمد أحمد 10 أعوام مقيمة بالشرقية، والطفلة ليان مصطفى متولي عام واحد.

وكان طريق «السويس_ السخنة» شهد فجر الأربعاء انقلاب أتوبيس ركاب أنطلق من المنصورة، وكان في طريقة إلى الغردقة، أمام شرطة سوميد قرب على مسافة 50 كيلو جنوب مدينة السويس.

بعد مصرع 7 اشخاص واصابة 16 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق السخنة فريق من نيابة السويس يعاين الاتوبيس ويستمع لأقوال المصابين

بعد مصرع 7 اشخاص واصابة 16 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق السخنة فريق من نيابة السويس يعاين الاتوبيس ويستمع لأقوال المصابين