شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التمثيل العمالى بالرياض ينجح فى تحصيل 161 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول على المستحقات المتأخرة لورثة عامل، كان يعمل بإحدى شركات المياه والطاقة المحدودة بالرياض، وبلغت 38 ألفا و888 ريال سعودي، أى ما يوازى 161 ألفا و385 جنيها مصرياً تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، في بيان اليوم، أن الوزارة كلفت مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة المستحقات المتأخرة لورثة العامل المذكور لدى إحدى شركات المياه والطاقة المحدودة بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن هناك تقرير عبر الملحق العمال أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه قام بالتواصل مع الشركة لتصفية مستحقات العامل المتوفى وديا، والتى أبدت موافقتها على التسوية وبلغ إجماليها 38888 ريال، وتم إيداع المبلغ بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض تمهيدا لتحويله إلى ورثة المتوفى بمصر وتم تسليم مخالصة بمستحقات العامل لدى الشركة لمكتب التمثيل العمالى بالرياض.