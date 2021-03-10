شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر تأجيل سريان نظام السجل العينى على "جزيرة الوراق" لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 1389 سنة 2021 بشأن تأجيل موعد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 28 فبراير 2021.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل والذى تضمن تأجيل ميعاد سريان نظـام الـسجل العينـى علـى جزيـرة وراق الحـضر - محافظــة الجيــزة الــصادر بــه القــرار الوزاري رقــم 2089 لــسنة 2004، ليبدأ من 28/2/2021 إلى 28/6/2021.

ونص القرار على أن يتم قبول استمارات التـسوية المنـصوص عليهـا فـى المـادة 19 من قـانون السجل العينى 142 لسنة 1964 علـى جزيـرة وراق الحـضر وذلـك لمـدة شـهرين تبدأ من 28/2/2021.

قرار وزارة العدل