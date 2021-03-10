شكرا لقرائتكم خبر عن مد مسار خط القطار السريع "العين السخنة ـ العلمين" ليصل مرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية للأنفاق مد مسار أول خط قطار سريع جارى تنفيذه ليصل إلى مرسى مطروح بأطوال 660 كم، حيث يمتد المشروع من العين السخنة مارا بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين، على أن يتم تنفيذه على مرحلتين.

وتخطط الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المرحلة الأولى الممتد من العين السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 460 كم خلال عامين، وهى التى شرعت فى تنفيذها شركات المقاولات المصرية وتم الانتهاء من تحديد مسارها بشكل تفصيلى.

ويساهم المشروع فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية سريعة لنقل الركاب والبضائع، وتتميز بسعة نقل أعلى وتساعد على تقليل الازدحام المرورى وتحقق أمان أعلى للركاب وتساهم فى خدمة المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة على طول المسار.

ويضم مسار المشروع بعد قرار مده عدد 20 محطة تشمل 8 للقطار السريع و12 إقليمية، وتبلغ السرعة التصميمية 250 كم/ ساعة، فيما تصل السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة التى ستعمل عليه بعد تنفيذه 200 كم/ الساعة وللقطارات الإقليمية 160) كم/الساعة.