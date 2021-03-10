شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن موعد امتحان مواد الدين والكمبيوتر والتربية الفنية للإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات مواد (التربية الدينية، التربية الفنية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) لطلاب الصف الثالث الإعدادى على مستوى الادارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط) فى المواعيد التالية:

مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء 18 مايو 2021

مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021

ويتولى معلمى المدرسة تقدير أوراق الاجابة لهذه الامتحانات.

تتولى المديرية التعليمية اعداد الجدول الخاص بالمواد التى تضاف للمجموع مع مراعاة ان يكون مادة واحدة فقط يوميا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات.

أما امتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع فستعقد على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر للسيد مدير المدرسة.







