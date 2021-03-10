كلمة الرئيس في ذكرى "يوم الشهيد" تتصدر عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة "يوم الشهيد"، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأنين المحلي والعربي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء .

فتحت عنوان "السيسي يشهد الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد أمس وقائع الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، والتي جاءت تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب الـقـديم.

وذكرت الصحيفة أن وقائع الندوة بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى، أعقبه عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان (حلم الشهيد)، تناول لمحات من حياة الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذى استشهد في التاسع من مارس عام 1969، كما تناول الفيلم تضحيات الشهداء التي ظلت ملهمة للبذل والعطاء من أجل الوطن، حيث قدم الفيلم على المسرح الفنان آسر ياسين.

ولفتت لصحيفة إلى أن الرئيسي السيسي كرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وتحت عنوان "الرئيس يوجه التحية لأسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس السيسى أكد أن سيرة الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن تخبرنا بأنه يتحتم علينا جميعا أن نحافظ على بلدنا وأن نعمل على تعليته وليس تخريبه، وإلا فإن كل تضحية تمت خلال السنوات السبعة الماضية لم تكن في مكانها.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله، إنه عندما طلب تفويضا بمواجهة الإرهاب، كان الثمن كبيرا جدا على الشعب المصري، مشيرا إلى أنه يقصد بالشعب المصري كل أبنائه بما فيهم رجال الشرطة والقوات المسلحة، لذلك فإن الثمن الذي قدم بالدماء والأرواح تم تقديمه لبقاء الدولة.

وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بلقاء أسر شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم حتى نعيش، وأكد أنه لا يمكن أن ننساهم لأن نسيانهم نوع من الجحود الذي لا يمكن أن يكون أبدا.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس استشهد بكلمات الشهید الفريق أول عبد المنعم رياض عندما قال إنه يجب أن نتعامل مع تحدياتنا بمهارة وأبدى الرئيس تأثرا عندما ذكر تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم وطلب من الحضور أن يقدموا لهم كل التحية والتقدير والاعتزاز، مطالبا شباب مصر باستكمال مسيرة هؤلاء الشهداء الرفعة شأن بلدنا مصر.

وتحت عنوان "الرئيس السيسي يوجه التحية لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر في أرض مصر"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الرئيس السيسي، عقد لقاء موسعاً أمـس بـقـادة وضـبـاط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين بمناسبة "يوم الشهيد"، والتي تأتي تزامناً مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وأضافت الصحيفة أنه دار حوار مفتوح بين الرئيس والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود، تناول عددا من الموضوعات على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا والذى يتسم دائما بالحكمة والتأني والرشد تجاه التعامل مع كافة الملفات والقضايا.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعرف خلال ترؤسه لاجتماع لبحث الترتيبات الخاصة بفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري، على التفاصل المتعلقة بحفل لافتتاح المقرر إقامته نهاية هذا العام بما يشمل البرنامج الزمني المقترح والفعاليات المقرر إقامتها والوفود المشاركة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ جولة دتخل العاصمة الإدارية لتحديد المكان الأنسب لإقامة الاحتفالية تمهيدا لاستكمال الترتيبات اللازمة قلب عرض التصورات المطروحة على رئيس الجمهورية.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد، خلال الاجتماع أهمية البدء في التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية بصورة تليق بهذا المشروع الحضارى العملاق، وتنفيذ خطة انتقال الحكومة بالصورة التي تدفع نحو تطوير العمل الحكومي، لافتا إلى أنه سيتم بداية من أغسطس المقبل بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعا، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني.

وسلطت صحف القاهرة الضوء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أمس، حيث استعرضت تقريرا تضمن موقف عدد من ملفات عمل الوزارة، ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم بوضع خارطة طريق للتعامل مع مخلفات البناء والهدم والتي تتضمن خططا المشروعات قصيرة وطويلة المدي.

وأوضحت صحيفة (الجمهورية)، أن فؤاد عرضت موقف منظومة المخلفات خاصة الزراعية وجار توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا من إحدى الشركات الألمانية للمساعدة في خفض نسب MDF استيراد الخشب المضغوط.

وفيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم، نقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها: إن جهاز تنظم إدارة المخلفات يقوم حاليا بوضع خارطة طريق للتعامل مع مخلفات البناء والهدم تتضمن خططا لمشروعات قصيرة وطويلة المدي تشمل تحديد المواقع التي سينقل إليها المخلفات المتولدة نتيجة الأعمال الإنشائية من إصلاح الطرق والكبارى في القاهرة الكبري، لافتة إلى أنه سيتم انشاء مجمع تدوير مخلفات البناء مع وضع منظومة مالية تمكن من خلق فرص استثمارية القطاع الخاص في مجال اعادة التدوير لضمان استدامة المنظومة، ولتحقيق أهداف "استراتيجية البناء والهدم، المعدة مسبقا من قبل وزارة البيئة.

كما استعرضت الوزيرة مشروعات تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة، وآخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الجديدة من ناحية البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية والتي تقوم بها الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وقامت الوزارة بإعداد المخططات الرئيسية لمنظومة ادارة المخلفات البلدية الصلبة لكافة المحافظات واعتماد تلك المخططات من المحافظات، وتم بناء على مخرجات تلك المخططات إعداد منظومة متكاملة لادارة المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية، وتشمل المنظومة ثلاثة برامج هي: البنية التحتية، وعقود التشغيل، والدعم المؤسسي والمشاركة الاجتماعية. أضافت الوزيرة بالنسبة لبرنامج البنية التحتية فانه تم البدء د دء في تنفيذ ۱۹ مدفنا صحيا و٤ محطات وسيطة ثابتة، فضلا عن الانتهاء من 7 وانشاء 5 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة في نهاية ديسمبر ۲۰۲۰ والبدء في تنفيذ مصنعين للمعالجة.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكي، والتاكسي، والميکروباص" التي مضي على صنعها 20 عاما فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالى بتوقيع البروتوكول المنظم الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين.

وأوضح أنه يشترط أن تكون السيارات مجمعة في مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45٪، مضيفا أن مصر من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية.

وقال الوزير، في اجتماعه مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي شاركت فيه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عبر تقنية فيديو كونفرانس، إن وزارة المالية تتولى من خلال صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة في المبادرة.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه استجابة لطلب العديد من المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بالمبادرة لتصبح السن 60 عاما بدلا من 50 عاما.

وعن أزمة سد النهضة، وتحت عنوان "إثيوبيا ترفض الوساطة الرباعية..والسودان يستعد لكل السيناريوهات"، ذكرت صحيفة (الأهرام) في صدر صفحتها الأولى، أن إثيوبيا أعلنت أمس، رفضها الوساطة الرباعية التي اقترحتها السودان، وأيدته مصر، قائلة إنها تتمسك بالوساطة الإفريقية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قوله: إن الوفد الكونغولي بشأن الوساطة في سد النهضة لم يطرح أي مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة وما نقله هو وجهة النظر المصرية والسودانية، لافتة إلى أن ذلك يأتي في وقت، أصدرت فيه وزارة الري السودانية تحذيرا عاجلا بشأن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل وقال ضو البيت عبد الرحمن وكيل الوزارة، إن مهندسي الوزارة بإدارتي الخزانات ومياه النيل يعملون للتحسب لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الأحادي للسد، وأوضح أن تلك الاستعدادات تأتي للحد من الآثار السلبية المتوقعة .

وفي الشأن الليبي، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قال إن كافة الوزراء المرشحين لتولى حقيبة وزارية، مطالبون بتقديم إقرار الذمة المالية، مؤكدا أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأطراف تسعى لاحتلال أراضيها.

وأوضحت الصحيفة عن الدبيبة تأكيده، خلال كلمة له أمام جلسة البرلمان الليبي أمس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، أن حكومة الوفاق منعته من التواصل مع مؤسسات ليبية لحل أزمات تعاني منها البلاد، موضحا أنه لم يختر سوى وزير واحد في تشكيلته المقدمة ل لبرلمان. وأكد أنه سيعمل على رد حقوق الليبيين المهجرين، مشيرا إلى أنه لا يعرف كفاءة وخبرة عدد من الوزراء الذين كلفهم بحقائب وزارية في تشكيلته الحكومية.

وأضاف أنه تلقى ترشيحات من نواب في البرلمان الليبي لشخصيات لتولي حقائب وزارية في حكومته، موضحا أنه لن يقبل بأن تجدد الصراعات العسكرية والحروب بين أبناء الشعب الليبي.

وأوضح رئيس الحكومة الليبية، أنه سيعمل على تمكين المرأة الليبية في مؤسسات أخرى، مؤكدا أن تمكين المرأة في الوزارات 15٪، وسيعمل على تمكينها في مؤسسات الدولة الأخرى حال نيل حكومته الثقة.