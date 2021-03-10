شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مارس .. تطعيم أطفال شمال سيناء بالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الجرعة الثانية من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في الثامن والعشرين من مارس الجاري، بمراكز ومدن محافظة شمال سيناء، لمدة 4 أيام، من سن يوم حتى 5 سنوات.

أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابته والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

أضاف «شوكة»، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتان على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ الطعام.

ناشد «شوكة»، المواطنين إلى تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض، مشيرًا إلى أنها الجرحة الثانية من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

قال إن المستهدف تطعيم نحو 55 ألف طفل وطفلة، مشيرًا إلى تطعيم 95% من المستهدف خلال الجرعة الأولى والتي انتهت منذ أيام قليلة.