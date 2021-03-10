شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: خطة لتطوير «حميات وصدر زفتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قيام مديرية الصحة باتخاذ إجراءات ووضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات زفتى ومستوصف صدر زفتى، بهدف الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع مع الارتقاء بكل الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات.

أوضح «حميدة»، قيام المديرية بعمل جولة سابقة على مستشفى حميات زفتى ومستوصف صدر زفتى للوقوف على احتياجاتهما، وللاطمئنان على مدى جاهزية المستشفيات للعمل والوقوف على بداية أعمال التطوير التي ستبدأ خلال الفتره القادمة.