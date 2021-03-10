شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنيا: ورشة عمل مشتركة مع مشروع الدعم المؤسسى IWSSTA والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ورشة عمل مشتركة بين الشركة القابضة لمياه الشرب وشركة مياه المنيا ومشروع الدعم الفني للمياه الممول من الوكاله الأمريكية للتنمية IWSSTA.

وقال الشهاوى أن الورشة ناقشت تطورات مشروع الدعم الفني للمياه، في مجالات الدعم الفني في القطاع التجاري وتقليل الفاقد التجاري والفني وبحث السبل المثلى لتدقيق القراءات وكذلك استمرار التقدم في برنامج التأهيل الفني وإعداد كوادر التشغيل والصيانة من مهندسي الشركة في التخصصات المختلفة وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بالمحطات والتدريب العلمي والعملي على مكونات منظومة المياه بما فيها المحطات والشبكات وقطاعات الشركة المختلفة.

وأشار إلى توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.