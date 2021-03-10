أخبار مصر

إصابة سيدتين في انقلاب سيارة بمحافظة شمال سيناء

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيدتين في انقلاب سيارة بمحافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت سيدتين بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الساحلي بشمال سيناء، وتم نقلهن للمستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق «العريش/القنطرة شرق»، أمام قرية الميدان غرب مدينة العريش.

أسفر الحادث عن اصابة سيدتين باصابات متنوعةـ وتم نقلهن إلى مستشفى العريش العام، واخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا