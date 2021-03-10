شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيدتين في انقلاب سيارة بمحافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيبت سيدتين بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الساحلي بشمال سيناء، وتم نقلهن للمستشفى للعلاج.
تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق «العريش/القنطرة شرق»، أمام قرية الميدان غرب مدينة العريش.
أسفر الحادث عن اصابة سيدتين باصابات متنوعةـ وتم نقلهن إلى مستشفى العريش العام، واخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.
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