إصابة سيدتين في انقلاب سيارة بمحافظة شمال سيناء

أسفر الحادث عن اصابة سيدتين باصابات متنوعةـ وتم نقلهن إلى مستشفى العريش العام، واخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012