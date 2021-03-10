شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تشدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت وزارة النقل من اجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في كافة القطاعات والشركات التابعة لها.

حيث واصلت هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

واستمرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة فيروس كورونا.

في الوقت الذي كثفت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبرجيت إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل من أعمال تطهير وتعقيم كافة الاتوبيسات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر واماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.